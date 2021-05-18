Adana’da kirasını ödeyemeyen kadın, 4 çocukla sokakta kaldı

Eşi hapse girdikten sonra kirasını ödeyemeyen kadın, evden çıkarıldı. 4 çocuğu ile ortadan kalan kadın, 20 gündür sokakta kaldığını söyledi.

Adana’nın Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde ikamet eden Zeki (34) ve Şükran (36) çiftinin hayatı, Zeki Çelik’in işlediği bir suç sebebten dolayı hapse girmesi ile değişti.

Eşinin 4 yıl ceza alması ile 4 çocuğu ile yalnız kalan Şükran Çelik, ev kirasını da ödeyemeyince ortada kaldı.

Ev sahibinin kadını çıkarması üzerine 20 gün boyunca sokakta kalan kadın, Gülbahçesi Mahallesi Parkı’na sığındı.

“SENELİK KİRAM BİTİNCE BİR ŞEY SÖYLEYEMEDİM”

Çocukları ile sokakta kalan Şükran Çelik, şu ifadeleri kullandı:

“Benim senelik kiram bitince ev sahibi dışarı attı. Şu anda çok mağdur durumdayım. Dumlupınar Mahallesi'nde otururken şu anda Gülbahçesi Mahallesi'ndeki parktayım. Parka attılar beni. Bir pikapla getirip attılar. Senelik kiram bitince bir şey söyleyemedim. 20 günden bu yana dışarıdayım. Ben bir ev, çocuklarımla kalacak bir yuva istiyorum. Bu gece kalacak bir yerimiz dahi yok. Eşim cezaevinde. 4 sene cezaevinde yatacak. Sadece bir ev istiyorum.”