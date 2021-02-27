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    Adana'da kısıtlamayı ihlal eden kadın, aracıyla kanala uçtu

    Adana’da kısıtlama saatlerinde otomobiliyle dışarı çıkan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedip sulama kanalına düştü.
    • İHA
    • 27.02.2021 - 13:39
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    Adana'da kısıtlamayı ihlal eden kadın, aracıyla kanala uçtu

    Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi’nde meydan gelen olayda, kısıtlamayı ihlal eden Rabia Can, otomobiliyle trafiğe çıktı.

    Bir süre sonra sürücü, Mavi Bulvar üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybedip içi boş olan sulama kanalına uçtu.

    YARA ALMADAN KURTULDU

    Genç sürücü, yara almadan kazayı atlatırken araç kullanılamaz hale geldi. Olay yerine kaza yapan sürücünün babası ve kardeşi geldi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken meraklı vatandaşlar da kazayı izlemek için kısıtlamayı ihlal etti.

    Adana da kısıtlamayı ihlal eden kadın, aracıyla kanala uçtu #1

    Adana da kısıtlamayı ihlal eden kadın, aracıyla kanala uçtu #2

    Adana da kısıtlamayı ihlal eden kadın, aracıyla kanala uçtu #3

    Adana da kısıtlamayı ihlal eden kadın, aracıyla kanala uçtu #4

    Adana da kısıtlamayı ihlal eden kadın, aracıyla kanala uçtu #5

    Adana da kısıtlamayı ihlal eden kadın, aracıyla kanala uçtu #6

    Adana da kısıtlamayı ihlal eden kadın, aracıyla kanala uçtu #7

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