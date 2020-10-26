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    Adana'da kıskandığı eşini eve kilitledi

    Adana’da, 20 yıllık evli olduğu kocası tarafından kıskançlık yüzünden eve kilitlenen kadını polis kurtardı.
    • İHA
    • 26.10.2020 - 10:13
    • Güncelleme : 26.10.2020 - 10:29
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    Adana'da kıskandığı eşini eve kilitledi

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde meydana gelen olayda Murat F., eşi Sibel F.'yi eve kilitledi.

    Bir türlü kapıyı açtıramayan kadın, yardım için bağırdı. Bunun üzerine komşuları polise haber verdi.

    KADIN KORUMA ALTINA ALINDI

    Olay yerine gelen ekipler, koca Murat F.’ye ulaşıp kapıyı açtırdı. Kadın koruma altına alınarak polis merkezine götürülürken, koca da gözaltına alındı.

    Zanlı kocanın, karısını kıskanıp dışarı çıkmasını istemediği için eve kilitlediği öne sürüldü.

    Adana da kıskandığı eşini eve kilitledi #1

    "BENİ MAHVETTİ"

    Polis merkezine götürülen kocasının zaman zaman kendisini eve kilitlediğini belirten kadın, “Yaptığı her şey ortaya çıkacak. Her türlü şiddete maruz kaldım, şu anda bir şeyim yok ama psikolojik yönden çok baskı uyguladı. 20 senedir bu şekilde ben onu çektim, kendisi deli beni mahvetti. Bugün de beni eve kilitledi.” dedi.

    Adana da kıskandığı eşini eve kilitledi #2

    Adana da kıskandığı eşini eve kilitledi #3

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