Adana'da kız çocuğu, 11’inci kattan düşüp can verdi

12 katlı apartmanın 11'inci katındaki yangın merdiveninden düşen 13 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti. Şüpheli ölümle ilgili

Adana’nın Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi'ndeki 12 katlı apartmanın 11'inci katında bulunan yangın merdiveninden dün saat 19.30 sıralarında bir çocuğun düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni durumu bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Düşen çocuğun apartmanda oturan 13 yaşındaki Miray Azra F. olduğu tespit edildi.

Hastanede can verdi

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu anlaşılan çocuk ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.

Miray Azra F., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İntihar ihtimali de düşünülüyor

Miray Azra F.'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

DHA’nın haberine göre polis, Miray Azra'nın ölümüyle ilgili intihar ihtimalini de göz önünde bulundurarak inceleme başlattı.