Petrol
119.76
1.84%
Euro
17.6225
-0.24%
Dolar
16.3937
0.08%
Altın
976.23
-0.12%
Borsa
2527
0.00%
Bitcoin
516.439
3.04%
BTXN Coin
12.03
-5.27%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Adana'da kız çocuğu, 11’inci kattan düşüp can verdi

    12 katlı apartmanın 11'inci katındaki yangın merdiveninden düşen 13 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti. Şüpheli ölümle ilgili
    • 31.05.2022 - 08:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da kız çocuğu, 11’inci kattan düşüp can verdi

    Adana’nın Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi'ndeki 12 katlı apartmanın 11'inci katında bulunan yangın merdiveninden dün saat 19.30 sıralarında bir çocuğun düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni durumu bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Düşen çocuğun apartmanda oturan 13 yaşındaki Miray Azra F. olduğu tespit edildi.

    Hastanede can verdi

    Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu anlaşılan çocuk ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.

    Miray Azra F., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Adana da kız çocuğu, 11’inci kattan düşüp can verdi #1

    İntihar ihtimali de düşünülüyor

    Miray Azra F.'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

    DHA’nın haberine göre polis, Miray Azra'nın ölümüyle ilgili intihar ihtimalini de göz önünde bulundurarak inceleme başlattı.

    Adana da kız çocuğu, 11’inci kattan düşüp can verdi #2

    Adana da kız çocuğu, 11’inci kattan düşüp can verdi #3


    İlginizi Çekebilir

    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Sıcaklıklar artıyor, rüzgarı daha çok bekleriz..
    Yaşam

    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Sıcaklıklar artıyor, rüzgarı daha çok bekleriz..

    'Kayınvalideyle küsünce özgüven geldi' Alişan'ın eşi Buse Varol eridikçe eridi, fizik gösterisi yaptı...
    Medya

    'Kayınvalideyle küsünce özgüven geldi' Alişan'ın eşi Buse Varol eridikçe eridi, fizik gösterisi yaptı...

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Görüş Bildir