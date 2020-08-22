Adana'da kız çocuğunun telefonunu çalan şahıs tutuklandı

Kız çocuğunun cep telefonunu alıp kaçtıktan sonra güven tim ekipleri tarafından yakalanan zanlı, “Cezalar bizi yıldıramaz” diye konuştu.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde annesiyle birlikte dolmuş bekleyen 14 yaşındaki H.Ş., kapkaççının hedefi oldu.

Arkadan gelen şahıs H.Ş.'nin cebindeki cep telefonunu alıp kaçarken, durumu fark eden kız çocuğu da zanlıyı yakalamak için arkasından koştu.

Bu arada Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli güven tim ekipleri, kız çocuğunun bir kişiyi kovaladığını görüp harekete geçti.

YAKALANDI

Zanlı, bir apartmanın yangın merdivenine çıkıp saklanırken, peşinden gelen güven tim ekipleri de zanlıyı saklandığı yerde yakaladı. Polis, yaptığı aramada çaldığı telefonu da buldu. İsminin İsa A. (22) öğrenilen zanlı emniyete götürüldü.

Polisin yaptığı araştırmada zanlının, Kuruköprü Mahallesi'nde dolmuş durağında bekleyen bir kişinin daha cep telefonunu çaldığını saptadı.

Kız çocuğunun telefonunu çalan zanlı: Cezalar bizi yıldıramaz

"CEZALAR BİZİ YILDIRAMAZ"

İki ayrı olayla ilgili ifadesi alınan şahıs, adliyeye sevk edildiği sırada basın mensuplarına, “Cezalar bizi yıldıramaz ancak yıpratır” demesi dikkat çekti.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.