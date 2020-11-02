Adana’da kız isteme hazırlığındayken silahlı saldırıda öldürüldü

Sevdiği kızın ailesiyle görüşüp, isteme merasimi için ailesini almak amacıyla evine gitmek üzere yola çıkan kişi, kimliği belirsiz maskeli bir kişinin pompalı tüfekli saldırında hayatını kaybetti.

Adana’nın Seyhan ilçesi Civantayak Mahallesi’nde kız arkadaşı Z.A.’ın ailesiyle görüşen Kadir Gerekli (38), kız isteme merasimi için ailesini almak amacıyla evine gitmek üzere yola çıktı.

Kız arkadaşının evinin yakınlarında kimliği belirsiz yüzü maskeli bir kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan Gerekli, başına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gerekli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

“NE BANA YAR ALACAK, NE DE SANA”

Görgü tanıklarının polise verdiği ifadede, yüzü maskeli şüphelinin "Ne bana yar olacak, ne de sana" dedikten sonra tüfeği ateşlediği öne sürüldü.

Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

ŞEHİDİN KARDEŞİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Saldırı sonucu hayatını kaybeden Kadir Gerekli'nin Ceyhan Belediyesi'nde ambulans şoförü olarak görev yaptığı, 20 Ağustos 2015 yılında Siirt’te teröristler tarafından yola döşenen bombanın patlaması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Gerekli'nin kardeşi olduğu öğrenildi.