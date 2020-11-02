Adana'da kız istemeye giderken 'pusu kurularak' öldürüldüğü iddia edildi

Kız istemek üzere ailesini almaya giderken kimliği belirsiz kişilerce pompalı tüfekle vurularak öldürülen adamın kardeşi, abisine pusu kurulduğunu söyledi.

Dün akşam saatlerinde Adana Ceyhan'daki Civantayak Mahallesi’nde kız arkadaşı Z.A.’ın ailesiyle görüşen 38 yaşındaki Kadir Gerekli, kız isteme merasimi için ailesini almak amacıyla evine gitmek üzere yola çıktı.

Kız arkadaşının evinin yakınlarında kimliği belirsiz yüzü maskeli bir kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan Gerekli, başına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı.

Ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gerekli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"NE BANA YAR OLACAK NE DE SANA"

Görgü tanıklarının polise verdiği ifadede, yüzü maskeli şüphelinin "Ne bana yar olacak, ne de sana." dedikten sonra tüfeği ateşlediği öne sürüldü.

Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. 20 Ağustos 2015 yılında Siirt’te teröristler tarafından yola döşenen bombanın patlaması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Gerekli'nin kardeşi olduğu öğrenilen Kadir Gerekli'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

SÖZ KESİLECEKTİ

Gerekli'nin cenazesi, otopsinin ardından ikiz kardeşi Murat Gerekli (38) ve yakınları tarafından teslim alındı. Murat Gerekli, polisin saldırganı yakalamak için çok yönlü araştırma yaptığını kaydetti.

"İSTEMEYENLER PUSU KURDU"

Saldırganın en kısa zamanda yakalanarak tutuklanmasını istediklerini belirten Gerekli, “Devletimizden idam yasasının gelmesini istiyoruz. Bizim canımız yandı. Devletimize, polisimize güveniyoruz. En kısa zamanda yakalanacağından eminiz. Olayın gerçekleştiği gün aileler tanışıp söz kesilecekti. Bunu istemeyen kişiler bu alçak pusu olayını gerçekleştirdi." diye konuştu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Gerekli'nin yakınları daha sonra cenazeyi alarak son yolculuğuna uğurlanmak üzere Ceyhan'a götürdü.









