Adana'da kız kardeşi öldürülen ağabey, idam istedi

Birlikte yaşadığı şahıs tarafından öldürülen kız kardeşinin katili için idam çağrısı yapan ağabey, kadın cinayetlerinin son bulmasını istiyor.

Sabah saatlerinde, Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi’nde 60 yaşındaki Abdullah K. ile yaşayan 39 yaşındaki Hülya Güllüce, Abdullah K. tarafından öldürüldü.

Katil zanlısı Abdullah K., polis tarafından yakalanırken, genç kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

ALDATTIĞINI DÜŞÜNMÜŞ

Zanlı ilk ifadesinde, kadını kendisini aldattığını düşündüğü için öldürdüğünü söyledi. Hülya Güllüce’nin yakınları ise morg önüne gelerek beklemeye başladı.

ACILI AĞABEY, İDAM İSTEDİ

Genç kadının ağabeyi Musa Güllüce, kadın cinayetlerinin sona ermesi için idam istediklerini söyleyerek bir süredir kız kardeşi ile birlikte yaşadığı Abdullah K. arasında problem olduğunu duyduklarını ancak kardeşinin kızı için sabrettiğini söyledi.

Genç kadının cenazesi otopsiden sonra Kabasakal Mezarlığında toprağa verilecek.