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    Adana'da kız kardeşlerin cep telefonunu gasbetti

    Sokak ortasında selfie yaptıktan sonra cep telefonu çalınan genç kız ve kardeşi, peşinden koştukları şüpheliyi yakalayamadı.
    • DHA
    • 10.05.2021 - 11:18
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 12:52
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    Adana'da kız kardeşlerin cep telefonunu gasbetti

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi’nde kardeşi Emine Ölker ile birlikte caddede yürüyen Büşra Ölker, cep telefonuyla selfie yapmaya başladı.

    Bu sırada kız kardeşlerin yanına gelen kişi, Büşra Ölker'in cep telefonunu elinden alıp kaçmaya başladı.

    GASPÇIYI KOVALADILAR

    Kız kardeşler, bir süre gaspçının peşinden koştu ancak yakalayamadı. Bu anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, gasp şüphelisinin tel örgülerden atladığı sırada Büşra Ölker’in elindeki su şişesini fırlattığı ve Ölker kardeşlerin de tel örgülerden atlayarak, çevredekilerden yardım istediği görüldü.

    Adana'da kız kardeşlerin cep telefonunu gasbetti VİDEO

    EVİNDE YAKALANDI

    İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler, şüphelinin Kenan P. olduğunu belirledi. Seyhan'daki evine düzenlenen operasyonla yakalanan Kenan P., gözaltına alındı. Çalınan cep telefonu da evde yapılan aramada ele geçirildi.

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    TUTUKLANDI

    Polis, Ölker kardeşlere telefonu teslim ederken, Kenan P. ise ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Kenan P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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