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- Adana'da kız kardeşlerin cep telefonunu gasbetti
Adana'da kız kardeşlerin cep telefonunu gasbetti
- DHA
- 10.05.2021 - 11:18
- Güncelleme : 10.05.2021 - 12:52
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi’nde kardeşi Emine Ölker ile birlikte caddede yürüyen Büşra Ölker, cep telefonuyla selfie yapmaya başladı.
Bu sırada kız kardeşlerin yanına gelen kişi, Büşra Ölker'in cep telefonunu elinden alıp kaçmaya başladı.
GASPÇIYI KOVALADILAR
Kız kardeşler, bir süre gaspçının peşinden koştu ancak yakalayamadı. Bu anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, gasp şüphelisinin tel örgülerden atladığı sırada Büşra Ölker’in elindeki su şişesini fırlattığı ve Ölker kardeşlerin de tel örgülerden atlayarak, çevredekilerden yardım istediği görüldü.
Adana'da kız kardeşlerin cep telefonunu gasbetti VİDEO
EVİNDE YAKALANDI
İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler, şüphelinin Kenan P. olduğunu belirledi. Seyhan'daki evine düzenlenen operasyonla yakalanan Kenan P., gözaltına alındı. Çalınan cep telefonu da evde yapılan aramada ele geçirildi.
TUTUKLANDI
Polis, Ölker kardeşlere telefonu teslim ederken, Kenan P. ise ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Kenan P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.