Adana'da kızını, astım ilacı diye uyuşturucu veren damadının yatalak yaptığını söyledi

Adana'da kızını, astım ilacı diye uyuşturucu veren damadının yatalak yaptığını söyledi

Bir anne, 3 yıldır yatalak olan kızının şimdiki halinden damadının sorumlu olduğunu düşünüyor. Yatalak kadının annesi, damadının kızına astım ilacı diye uyuşturucu verdiğini iddia ediyor.

Adana Merkez Seyhan ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki astım hastası Nurseren Kurtuluş, 7 yıl önce V.K. ile evlendi.

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen eşi ile sürekli tartışma yaşayan genç kadın, kızı Aysel'i de yanına alarak annesi Necla Çatalkafa’nın evine döndü.

3 yıl önce balkonda bir anda kriz geçirerek yere düşen ve kaldırıldığı hastanede yapılan tetkiklerde kanında aşırı dozda uyuşturucu tespit edilen Nurseren Kurtuluş'un boynundan aşağısı felç kaldı.

ASTIM İLACI DİYE, UYUŞTURUCU VERDİ

Kızı ve 6 yaşındaki torununa evinde tek başına bakan Necla Çatalkafa, damadı V.K.'nin kızına astım ilacı diye uyuşturucu verdiğine şahit olduğunu iddia etti.

DAMADINDAN ŞİKAYETÇİ

Kızının evlenene kadar astım dışında hiçbir sağlık problemi olmadığını belirten Çatalkafa, şu an hırsızlık suçundan cezaevinde olan damadı V.K.'den şikayetçi olduğunu söyledi.

"DOKTOR ALTIN VURUŞ DEDİ"

Kızının yanına geldiğinde günden güne zayıfladığını dile getiren Çatalkaya, "3 yıl önce balkonda uyumak istedi. Yatak serdim ve oturduk. Elimdeki meyveyi ona uzattım. Meyve ağızında kaldı, pat diye yere düştü. Başta şaka sandım. Sonra elini kaldırdım, eli düştü. Hastaneye kaldırdık. Doktor 'altın vuruş' dedi.

Kızımın astım hastası olması nedeniyle sigara dahi içmediğini, uyuşturucu kullanmayacağını söyledim. Sonra kocasının kızıma uyuşturucu verdiğini hatırladım.

Bir gün evlerine gitti, kızımı yanına çağırdı. Hissetmiş gibi kalkıp ben de gittim ve kızıma bir şeyler verdiğini gördüm. Sorduğumda astım ilacı verdiğini söyledi. Kızımı bu hale kocası getirdi. Şikayetçi oldum, dava sürecini bekliyoruz" diye konuştu.

ENGELLİ EŞİNE DE BAKIYOR

Kızının el ve ayaklarından ameliyat olması gerektiğini vurgulayan Çatalkafa, "Ancak benim durumum yok. Görme engelli ve kolon kanseri eşime de ben bakıyorum. Emekli maaşım yok, sadece kızımın aldığı engelli maaşıyla geçiniyoruz. Yardımseverlerden evladımı kurtarmalarını istiyorum. Hasta yatağı yok. Bezi ve çoğu zaman sütü olmuyor. Dolabımız boş, lokantalardan ekmek alıyorum." ifadelerini kullandı.

















