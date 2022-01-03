Adana’da kızının tecavüzcüsünü yakalatan annenin yardım talebi

Velayeti boşandığı kocasında olan 13 yaşındaki kızının tecavüze uğradıktan sonra hamile kaldığını öğrenen anne, sapığı mesajla yakalatırken; şimdi kızının hakları için avukatlardan yardım istiyor.

Adana’nın Feke ilçesine bağlı Gedikli Mahallesi'nde 11 yıl önce eşinden boşanan 33 yaşındaki E.O., 2 yaşındaki kızı F.N.E.'yi babasında bırakmak zorunda kaldı.

Terzilik yapan E.O., arada bir kızını görmek için gizli gizli geldiği Gedikli Mahallesi'nde kızının bedenindeki değişikliği fark edince, gebelik testi yaptırdı.

13 yaşındaki kızının hamile olduğunu öğrenen E.O., kızını devlet koruması altına aldırdı.

MESAJLA YAKALATTI

Anne, kızına tecavüz ettiği iddia edilen şüpheli H.Y.'yi de (55) kızının telefonundan mesaj atarak güvenlik güçlerine yakalattı.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

“KIZIM 'ANNE GÖĞSÜMDEN SÜT GELİYOR' DEDİ”

E.O. kızı 2 yaşındayken ayrıldığını ve velayetinin boşandığı eşinde kaldığını belirterek, “Bana hiç kızımı göstermedi ama kızımla gizli gizli geldim görüştüm. Kızımı bu yıl okul başladığından beri iki haftada bir görmeye başladım. Kızım Yatılı Anadolu Lisesi’nde okuyor. Kızım 'anne göğsümden süt geliyor' dedi ve ben de 'bakayım' dedim. Kızımın bedenindeki renk değişikliğinden şüphelendim. Baktım bayağı bir süt geliyor. Ablamla ben şüphelendik. Eczaneden aldığımız gebelik testi ile test yaptık, kızım gebe çıktı.” dedi.

BABASI CEVAP BİLE VERMEDİ

Kızına kendisine tecavüz edenin arkadaşının babası olduğunu söylediğini anlatan E.Ö., “Ayrıldığım eşimi aradım ve acil Adana’ya gelmesini istedim. ‘Ne oldu?’ dedi ısrarla gel dememe rağmen gelmeyince ‘kızına H.Y. diye biri köyden tecavüz etmiş’ dedim. Cevap vermedi, sinirlendim telefonu kapattım ve emniyet müdürlüğüne gittim. Şikayetçi oldum adam tutuklandı ve mahkemeyi bekliyoruz.” dedi.

“AVUKATIM YOK, KIZIMIN HAKKINI SAVUNMASINI İSTİYORUM”

Kızının 21 haftalık hamile olduğunu söyleyen E.O., “Kızım devletin korumasında. Bu hafta içinde savcılık ve doktorlar gerekli incelemeleri yapacaklar. Beklentim devletimden hukuki süreçte yardım bekliyorum avukatım yok bu konuda gönüllü avukatlar ile kızımın hakkını savunmasını istiyorum.” diye konuştu.

'ARABA MI DEVREDİYORSUN'

Babaannesi ile köye gelmeden önce konuştuğunu, “köye gelme” dediğini aktaran E.O., “Dedesi ile konuştum 'kızın devrini sana veriyorum' dedi ve ben de 'araba mı devrediyorsun' diyerek tepki gösterdim. Bana kadın olduğum için kızımı vermediler ama kendileri kızımı ne hale getirdiler.” diyerek gözyaşlarını tutamadı.

“AİLESİ DE KIZA ÇOK SAHİP ÇIKMIYORDU”

H.Y.’nin eşi H.Y. de, “Olayı öğrendikten sonra, 'beni aradı bana hakkını helal et' dedi. Ben de hiç bir şey demedim. Tecavüze uğrayan kızın arkadaşı benim kızım. O kız bize gelip, giderdi. Ben evde durmuyorum, bahçeye gidiyorum. Ben kızı evine yolluyorum. Benim evimde olmadı bu olay, olduysa Kayseri’de oldu. Ailesi de kıza çok sahip çıkmıyordu.” dedi.