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    Adana’da kızıyla silahlı saldırıya uğrayan adam, vefat etti

    37 yaşındaki Kaya E., 9 yaşındaki kızı B.E. ile otomobildeyken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. 9 yaşındaki B.E., yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
    • AA
    • 06.02.2022 - 16:43
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    Adana’da kızıyla silahlı saldırıya uğrayan adam, vefat etti

    Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Ahmet Sapmaz Bulvarı'nda, kızı B.E'nin (9) de bulunduğu otomobiliyle evine giden Kaya E. (37), konutlarının bulunduğu siteye aracıyla girdiği sırada silahlı saldırıya uğradı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

    KOLUNDAN YARALANDI

    Sağlık ekipleri, Kaya E'nin sürücü koltuğunda hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşındaki B.E kolundan yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

    Adana’da kızıyla silahlı saldırıya uğrayan adam, vefat etti #1

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Olayı duyarak bölgeye giden baba ve kızının yakınları, gözyaşı döktü.

    Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Adana’da kızıyla silahlı saldırıya uğrayan adam, vefat etti #2


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