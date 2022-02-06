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- Adana’da kızıyla silahlı saldırıya uğrayan adam, vefat etti
Adana’da kızıyla silahlı saldırıya uğrayan adam, vefat etti
37 yaşındaki Kaya E., 9 yaşındaki kızı B.E. ile otomobildeyken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. 9 yaşındaki B.E., yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
- AA
- 06.02.2022 - 16:43
Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Ahmet Sapmaz Bulvarı'nda, kızı B.E'nin (9) de bulunduğu otomobiliyle evine giden Kaya E. (37), konutlarının bulunduğu siteye aracıyla girdiği sırada silahlı saldırıya uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
KOLUNDAN YARALANDI
Sağlık ekipleri, Kaya E'nin sürücü koltuğunda hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşındaki B.E kolundan yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Olayı duyarak bölgeye giden baba ve kızının yakınları, gözyaşı döktü.
Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.