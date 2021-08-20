Eşinden şiddet gören Ümmü Gülsüm A., sığındığı babaevinde bıçaklı saldırıya uğradı. Ümmü Gülsüm A. hastaneye kaldırılırken, baba İsa D. tutuklandı.

Adana’nın Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde Ümmü Gülsüm A. (24), şiddet gördüğü eşini terk edip babası İsa D.'nin evine sığındı.

Boşanma kararı alan Ümmü Gülsüm A., kararını babası İsa D. ile paylaşınca tepki ile karşılaştı.

Yaşanan tartışmanın ardından babaevini de terk eden Ümmü Gülsüm A., sığınma evine yerleşti.

DAİREYE HAPSEDİP KAPI KİLİTLEDİ

18 Ağustos günü Ümmü Gülsüm A.’yı bulan İsa D., evine getirdiği kızıyla yeni bir tartışma daha yaşadı.

Kızını döven İsa D., Ümmü Gülsüm A.’yı 2’nci kattaki daireye hapsedip kapıyı kilitledi.

Adana’da koca şiddetinden kaçan kadın, babaevinde bıçaklandı ViDEO

GÖĞSÜNDEN VE BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Ümmü Gülsüm A.’yı görmek isteyen kardeşlerin ısrarına sinirlenen İsa D., Ümmü Gülsüm A.’yı önce göğsünden ardından boğazından bıçakladı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ümmü Gülsüm A., ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

İsa D. ise Yüreğir Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Tedavisi devam eden Ümmü Gülsüm A., ilk ifadesinde babasından şikayetçi olduğunu söylediği belirtildi.

ŞUURUNU KAYBETTİĞİNİ BELİRTTİ

Emniyette sorguya alınan İsa D. ifadesinde, olay anında öfkeye kapılıp şuurunu kaybettiğini belirtti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsa D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.