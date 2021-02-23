Gördüğü şiddete dayanamayan kadın, eşi ile yaşadığı son tartışmanın ardından 3. kattan atlayarak intihara kalkıştı.

Koca şiddetine dayanamayan kadın, çareyi ölmekte aradı…

Adana’da Merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde oturan Fatma Bebek (20), 1045 Sokak’taki evinin 3. katından atlayarak intihar girişiminde bulundu.

AMELİYATA ALINDI

Yüreğir Devlet Hastanesi’nde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Seyhan Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Fatma Bebek’in iki ayağı, sağ kolu ve belinin kırık olduğu belirlendi.

Bebek’in beline platin takılırken, koca Şahin Bebek (31) adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Adana'da koca şiddetine dayanamayan kadın intihara kalkıştı VİDEO

“ODUNLA, KEMERLE DÖVDÜ”

Kocasının kendisinden 11 yaş büyük olduğunu belirten Fatma Bebek, şu açıklamalarda bulundu:

“Beni 15 yaşında kaçırdı. O zaman ben çok küçüktüm buna kandım. 16 yaşında anne oldum. Ama bana gün yüzü göstermedi. Beni 5 yıldır odunla, kemerle, süpürgenin sapıyla dövdü. Benim hayatımı mahvetti. Çocuklarımı da dövüyordu. Bir gün olsun güzel bir gün geçirmedik. Bugüne kadar kimseye söylemedim ama artık dayaktan şiddetten bıkmıştım.”





“KIZIMI KOLTUĞA FIRLATTI”

Bebek, son yaşanan şiddet olayına ilişkin şu sözleri kaydetti:

“Eşim bana ‘sağlık ocağına gidelim’ dedi ben de tamam dedim. Eşim, ev içerisinde çok fazla bağırdığı için ve bana karşı şiddet uyguladığı için küçük kızım çok korkuyordu. Çocuğum bana sarıldı bırakmadı, ben de eşime dedim ki çocuğu susturayım öyle gidelim. O sırada çocuğu kucağımdan alıp koltuğa fırlattı, ben de bırak kızımı dedim. Kızımı bırakıp benim saçımdan çekti, kolumu ısırdı ve boğazımı sıktı o an nefes alamadım. Bir eliyle boğazımı sıkıp bir yandan da darbediyordu. Tam nefesim kesilecekken üst kattaki eltim geldi ve onu üzerimden alıp odanın dışına çıkardı daha sonra kapıyı kilitledi."

“ISIRDI ETİMİ KOPARDI”

Eşinin mutfağa gidip bıçak aldığını, "Kapıyı açın onu öldüreceğim." diye bağırdığını söyleyen Fatma Bebek, "Eltim, elindeki bıçağı bırak kapıyı öyle açarım dedi o da bıraktı. Sakinleşmiş numarası yaptı, eltim kapıyı açınca eşim üzerime doğru atlayıp beni dövmeye başladı ve bacağımı ısırıp etimi kopardı. Ben imdat diye çığlık atıyordum ama o hala darbetmeye devam ediyordu.“ dedi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Bu olayları defalarca yaşadığının altını çizen Bebek, "Zaten onun yüzünden bu haldeyim. Darbedilirken kaynanam geldi onu üzerimden alıp dışarıya çıkardı. Daha sonra polis geldi şikayet edecektim, o sırada kaynanam pencereden çıktı ve ‘şikayetçi olursan sana bir şey yapar’ dedi. Ben de sinirlendim tamam şikayetçi olmayacağım dedim." şeklinde konuştu.

“GÜCÜM KALMADI”

Bebek, şiddete dayanacak gücü kalmadığı için intihar girişiminde bulunduğunu belirterek, "Çatıya çıkıp koşarak kendimi aşağıya attım, çünkü artık şiddete dayanacak gücüm kalmadı. Beni kaçırdı, 15 yaşında evlendim 16 yaşında anne oldum." dedi.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI

Bebek, yaptığı açıklamarda eşinin bir uyuşturucu bağımlısı olduğu belirterek şu açıklamaları yaptı:

"Beni sağlık ocağına götürüyor ve üzerime ilaç yazdırıyordu. Daha sonra o ilaçları daha yüksek fiyata satıp o parayla da uyuşturucu alıyor."

Eşinden şikayetçi olan Fatma Bebek boşanacağını, çocuklarının velayetini istediğini söyledi.