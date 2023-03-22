Adana’da kocası tarafından boğazı kesilen kadın öldü Tartıştığı kocası tarafından boğazı kesilerek ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kadının 3 çocuğu koruma altına alınırken, polis katil kocanın yakalanması için çalışma başlattı.

İHA 40 yaşındaki Sultan S., 3 çocuğu ve eşi Kasım S. ile birlikte Adana’nın Seyhan ilçesine yerleşti. Dağlıoğlu Mahallesi 14114. Sokak’taki 3 katlı müstakil binanın zemin katında yaşayan çift arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kadının boğazını kesti Kasım S., mutfaktan aldığı bıçakla eşinin boğazını kesti. Saldırgan koca daha sonra evden çıktı, motosikletine atlayarak kaçtı. Kanlar içinde kalan kadının imdadına ise komşuları yetişti. Hastanede kurtarılamadı Eve gelen komşuları Sultan S.'yi kanlar içinde görünce hemen sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak Sultan S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, katil kocanın peşinde Kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polis, katil kocanın peşine düştü. Geride kalan 3 çocuk ise korumaya alındı.