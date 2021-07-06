Adana'da kocasını öldüren kadının tişörtündeki yazı dikkat çekti

Kocasının kıskanması yüzünden çıkan tartışmada onu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kadının tişörtünde İngilizce “Sadece ben kendi hayatımı değiştirebilirim” yazması dikkat çekti.

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'ndeki rezidansta, 30 Haziran Çarşamba günü geri dönüşüm işi yapan 47 yaşındaki Okan Erdeve, sabah saatlerinde 1 çocuğunun annesi 27 yaşındaki eşi İzel Erdeve’yle kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı.

İzel Erdeve, kocasını göğsünden bıçakla yaraladı.

Genç kadın, 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi.

YARALI EŞ KURTARILAMADI

Okan Erdeve, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İzel Erdeve, eşini öldürdüğü iddiasıyla Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.





EŞİNİN KISKANIP DARBETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Erdeve cinayet işleme kastının olmadığını eşinin kendisini telefonda sosyal medyaya çok giriş yaptığı için “kimle görüşüyorsun” diye kıskanıp darbettiğini, bu nedenle de çıkan tartışmada mutfaktan kendini korumak için bıçak aldığını, kocasının üzerine gelince bıçaklandığını söylediği öğrenildi.

"SADECE BEN KENDİ HAYATIMI DEĞİŞTİREBİLİRİM"

Erdeve ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Erdeve adliyeye sevk edilirken tişörtündeki İngilizce, “Sadece ben kendi hayatımı değiştirebilirim” yazısı dikkat çekti.

Erdeve ailesinden geriye bir kız çocuğu kaldı.



