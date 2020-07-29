Adana’da kocasının kaçırdığı mahkûm yakalandı

Kadın mahkûm, akrabasının evine yapılan baskınla yakalanırken, kocasının kendisini çok sevdiği için kaçırdığını söyledi.

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan Adana’daki Karataş Cezaevi'nde yatan Songül B. (31) rahatsızlanınca koronavirüs testi yapılması için jandarma ekipleri tarafından dün Yüreğir Devlet Hastanesi’ne getirildi.

Testin yapıldığı yere jandarma aracı yanaştığı sırada Songül B. araçtan atladı. Jandarma aracını takip eden lüks minibüsten inen Songül B.’nin kocası Onur B. (30), eşini minibüse alıp kaçırdı.

MİNİBÜS TERK EDİLMİŞ BULUNDU

Jandarma ekipleri durumu polise bildirdi. Ekipler harekete geçerek minibüsün peşine düştü. Yeşil Bulvar'da sıkıştırılan karı koca kaçarken, yolda önlem alan polis, minibüsü Kışla Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu.

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AKRABALARININ EVİNE SAKLANDILAR

Çevredeki vatandaşlar, minibüsten biri kadın 3 kişinin kaçtığını söyledi. Polis, şüphelilerin kaçış güzergâhında arama başlattı. Ayrıca toplu taşıma araçları ve taksiler durdurularak, kontrol edildi. Ancak zanlılar bulunamadı. Olay yerine zırhlı ekipler de sevk edildi. Polis yaptığı çalışmada kadın ile kocasının dolmuşa binerek Dedekorkut Mahallesi'ndeki akrabalarına gittiklerini tespit etti.

EVE BASKIN

Bu tespit üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri eve baskın yaptı. Yapılan baskında firari çift, evde yakalandı.

‘SEVDİĞİ İÇİN KAÇIRDI’

Polis merkezine getirilerek sorguya alınan iki şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Songül B. sevk edilirken eşinin kendisini sevdiği için kaçırdığını, çocuklarını çok özlediğini söyledi. Serbest bırakıldıktan sonra adliye önünde eşini bekleyen Onur B. ile polisler arasında tartışma çıktı.