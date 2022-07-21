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    Adana'da komşu kadınların saç saça kavgası

    Çocuklarının kavgasına karışıp saç saça birbirine giren komşu kadınların kavgası kameraya yansıdı. İki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.
    • 21.07.2022 - 15:56
    • Güncelleme : 21.07.2022 - 19:11
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    Adana'da komşu kadınların saç saça kavgası

    Adana'nın Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi’ndeki bir apartmanda çocukları kavga eden Mehtap Taştan ile komşusu T.K. arasında tartışma çıktı.

    DHA'nın haberine göre tartışma büyüdü, Taştan ile T.K. saç saça kavgaya tutuştu.

    Sesleri duyan T.K.'nın polis memuru eşi M.K., üst kata çıkarak iddiaya göre Taştan’ı darbetti.

    O anlar kamerada

    Apartmandaki güvenlik kameralarına yansıyan kavga, diğer dairelerde oturanların araya girmesiyle son buldu.

    Taştan darp raporu alıp, M.K.'den şikayetçi oldu.

    Adana da komşu kadınların saç saça kavgası #1

    ocuklarıma karşı şiddet eğilimi sergiliyordu"

    Olaydan sonra karakola giderek şikayetçi olduğunu belirten Mehtap Taştan, "Olay çocuk kavgası olarak görülse de komşumuz olan kadın, çocuklarıma karşı şiddet eğilimi sergiliyordu. Oğlumla kendi oğlu kavga etmiş. Kapıda oğlumu görür görmez ‘Çık dışarı seni gördüğüm her yerde döveceğim’ diye tepki gösterdi.

    Adana da komşu kadınların saç saça kavgası #2

    "Çocuğumu dövmeye çalıştı"

    Elini beline koyup tehditler savurdu. Oğluma benim yanımda bağırınca müsaade etmedim. Dışarı çıktığımda beni itekledi. Çocuğumu dövmeye çalıştı. Biz de saç saça kavga ettik.

    Adana'da komşu kadınların saç saça kavgası VİDEO


    "Polis memuru kocası bana vurdu"

    Polis memuru olan kocası gelip bana vurdu. Bizi tehdit etmeye devam ettiler. Oğlum aşağı inmeye korkuyor. Ben kendimi en rahat hissettiğim evimde darbedildim” dedi.

    Adana da komşu kadınların saç saça kavgası #3

    İki taraf da şikayetçi oldu

    Komşusu T.K.'nin de Taştan’dan şikayetçi olduğu öğrenildi. T.K., ifadesinde Taştan’ın oğlu T.T.’nin, oğlunu cami çıkışında çenesinden tuttuğunu ve dövmekle tehdit ettiğini belirtti.

    T.K'nın, olay günü Taştan ile konuşmaya gittiğini bu sırada kendisine tokat atıldığını söylediği öğrenildi.

    Ayrıca T.K., polis memuru eşi M.K.’nin kavga sesleri üzerine yukarıya çıktığını ve ayırmak isterken, Taştan’ın elini ısırdığını öne sürdü.

    Adana da komşu kadınların saç saça kavgası #4

    Adana da komşu kadınların saç saça kavgası #5

    Adana da komşu kadınların saç saça kavgası #6

    Adana da komşu kadınların saç saça kavgası #7

    Adana da komşu kadınların saç saça kavgası #8

    Adana da komşu kadınların saç saça kavgası #9


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