Seyhan'da sokak köpeklerinin bakımını üstlenen Derya Tunçgöğüs ve köpeklerin sesinden rahatsız olan komşusu karşılaştıkları terzide kavgaya tutuştu.

Adana'nın Seyhan ilçesindeki Toros Caddesi üzerinde giyim mağazası işleten 37 yaşındaki Derya Tunçgöğüs, 5 yıldır sahiplerinin terk ettiği ve tedavi ihtiyacı olan köpekleri gönüllü olarak sahipleniyor.

Tunçgöğüs'ün baktığı köpekler komşuları ile arasını açtı.

"Köpeğin sesinden uyuyamadık"

DHA'nın haberine göre gece mağazasında baktığı köpekten rahatsız olan komşusu Okşan Y., Tunçgöğüs'ün iş yeri iletişim hattına "Köpeğin sesinden dolayı uyuyamadık. Rahatsız olduk" diye mesaj attı.

Tunçgöğüs, mesajı okuduktan sonra köpeğin bakıma muhtaç olduğunu yazıp, numarayı engelledi.

Adana'da komşuların köpek kavgası VİDEO







Terzide karşılaşıp kavga ettiler

Tunçgöğüs, olaydan kısa süre sonra mesaj atan komşusuyla terzide karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan tartışmada Okşan Y., Tunçgöğüs’e saldırdı. Esnafın araya girmesiyle kavga son buldu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Okşan Y.'yi ifadesinin alınması için polis merkezine götürdü.

Okşan Y. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.





"Kadını üzerimden zor aldılar"

Darp raporu alan Derya Tunçgöğüs, Okşan Y.'den şikayetçi oldu. Tunçgöğüs, köpekleri hem evinde hem de mağazasında barındırdığını söyleyerek, "Darwin de yaraları olduğu için mağazamda kalıyordu. Komşumuz sabah saatlerinde iş yerimizin telefonuna mesaj atmıştı. Biz de güzel bir dille konuştuk. Daha sonra tekrar mesaj attı.

'Karşı apartmanda oturuyorum. Bir probleminiz varsa, gel benimle çöz' gibi kaba bir mesaj attı. Biz de numarayı engelledik. İlerleyen saatlerde terziye gittiğimde, bu mesajı atan kadın ile karşılaştım ve bana saldırdı. Kadını üzerimden zor aldılar.

Esnaf da müdahale edince kadını içeri kilitleyip, polis çağırdılar. Beni öldürmekle tehdit etti. Darp raporu aldım, şikayetçi oldum. Omurilik zedelenmesi oluştu. Bunu yapan kişi başka zaman köpeklerimi de zarar verebilir. Bu saldırının altında hayvan düşmanlığı var. Bir kadının bir kadına saldırması, normal bir durum olamaz" diye konuştu.

İki taraf da şikayetçi oldu

Okşan Y. de olaydan 1 gün sonra darbedildiğini belirterek, polise gidip, Derya Tunçgöğüs'ten şikayetçi oldu. Okşan Y., "Köpek yüzünden tartıştık. Ben de kendisinden şikayetçiyim" dedi.















