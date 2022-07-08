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- Adana’da komşusunun evini yakan kadını, özel harekat polisi yakaladı
Adana’da komşusunun evini yakan kadını, özel harekat polisi yakaladı
- 08.07.2022 - 12:33
- Güncelleme : 08.07.2022 - 12:46
Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi’nde, Meryem B. (39) ile karşı komşusu olan kız kardeşinin kiracısı Emine Ş. (26) arasında elektrik faturası ödeme nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Meryem B., tutuşturucu jel ile Emine Ş.’nin evini ateşe verdi.
Çıkan yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri tarafından söndürüldü. İHA’nın haberine göre; evine kaçan Meryem B., polis görünce kapıyı kilitledi ve kendisini yakacağını söyledi.
Dama çıktı, hakaretler yağdırdı
Öfekli kadın ikna edilemeyince, devreye özel harekat polisleri girdi. Bu sırada dama çıkan Meryem B., komşularına hakaretler savurmaya başladı.
Adana’da komşusunun evini yakan kadını, özel harekat polisi yakaladı VİDEO
Kapı, koçbaşı ile kırıldı
Sokakta güvenlik önlemi alan özel harekat polisi evin kapısını koçbaşı ile kırıp içeri girdi. Gözaltına alınan Meryem B., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.