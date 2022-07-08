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Adana’da komşusunun evini yakan kadını, özel harekat polisi yakaladı

Adana’da komşusunun evini yakan kadını, özel harekat polisi yakaladı

Fatura ödeme gerekçesi ile çıkan tartışmada komşusunun evini yakan Meryem B., kendini de yakacağını söyledi. Meryem B., özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirildi.