Adana’da kontrolden çıkan otomobil markete girdi

- Adana'da bir otomobil sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu araç, park halindeki motosiklete çarptı.
- Yön değiştiren otomobil, karşı şeride geçerek bir markete girdi.
- Olayda şans eseri yaralanan olmadı ve kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Adana’nın Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce yol kenarında park halinde bulunan bir motosiklete çarptı.
MARKETİN İÇİNE DALDI
Çarpmanın etkisiyle yönü değişen araç, karşı şeride geçerek bir marketin içine girdi. Şans eseri kazada yaralanan olmadı.
KAZA ANI KAMERADA
Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.