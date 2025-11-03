Abone ol: Google News

Adana’da kontrolden çıkan otomobil markete girdi

Adana'da kontrolden çıkan bir otomobilin markete girmesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yayınlama Tarihi: 03.11.2025 21:33
  • Adana'da bir otomobil sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu araç, park halindeki motosiklete çarptı.
  • Yön değiştiren otomobil, karşı şeride geçerek bir markete girdi.
  • Olayda şans eseri yaralanan olmadı ve kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana’nın Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce yol kenarında park halinde bulunan bir motosiklete çarptı.

MARKETİN İÇİNE DALDI

Çarpmanın etkisiyle yönü değişen araç, karşı şeride geçerek bir marketin içine girdi. Şans eseri kazada yaralanan olmadı.

KAZA ANI KAMERADA

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

