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- Adana'da kopan elektrik telini kesmeye çalışırken akıma kapıldılar
Adana'da kopan elektrik telini kesmeye çalışırken akıma kapıldılar
Adana'nın Kozan ilçesinde elektrik direğinden kopan teli kesmeye çalıştıkları sırada akıma kapılan 2 kişiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı.
- AA
- 22.02.2021 - 17:20
- Güncelleme : 22.02.2021 - 17:21
Adana'nın Kozan ilçesi Tufanlı Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Çetin Akalın ve 37 yaşındaki Ersoy Gönfer, boş bir tarlada direkten kopan elektrik telini kesmeye çalıştıkları sırada akıma kapıldı.
MOTOSİKLETLE HASTANEYE GÖTÜRDÜ
Olay yerinde yakınlarının akıma kapıldığını gören bir kişi, ağır yaralanan Akalın ve Gönfer'i sepetli motosikletiyle Kozan Devlet Hastanesi'ne götürdü.
BİRİ YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR
Yaralılardan Ersoy Gönfer, müdahaleye rağmen kurtarılamazken, durumu ağır olan diğer yaralı Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.