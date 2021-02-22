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    Adana'da kopan elektrik telini kesmeye çalışırken akıma kapıldılar

    Adana'nın Kozan ilçesinde elektrik direğinden kopan teli kesmeye çalıştıkları sırada akıma kapılan 2 kişiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı.
    • AA
    • 22.02.2021 - 17:20
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 17:21
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    Adana'da kopan elektrik telini kesmeye çalışırken akıma kapıldılar

    Adana'nın Kozan ilçesi Tufanlı Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Çetin Akalın ve 37 yaşındaki Ersoy Gönfer, boş bir tarlada direkten kopan elektrik telini kesmeye çalıştıkları sırada akıma kapıldı.

    MOTOSİKLETLE HASTANEYE GÖTÜRDÜ

    Olay yerinde yakınlarının akıma kapıldığını gören bir kişi, ağır yaralanan Akalın ve Gönfer'i sepetli motosikletiyle Kozan Devlet Hastanesi'ne götürdü.

    BİRİ YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

    Yaralılardan Ersoy Gönfer, müdahaleye rağmen kurtarılamazken, durumu ağır olan diğer yaralı Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

    Adana da kopan elektrik telini kesmeye çalışırken akıma kapıldılar #1

    Adana da kopan elektrik telini kesmeye çalışırken akıma kapıldılar #2

    Adana da kopan elektrik telini kesmeye çalışırken akıma kapıldılar #3

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