Adana'da köpeğe çarpan engelli sürücüyü dövdüler

Adana'da bedensel engelli bir sürücünün sokak köpeğine çarptığı gören 3 kiş, araçlarından inip sürücüyü ve yanındaki şahsı darbetti.

Adana'da yüzde 50 bedensel engeli olan ve kalp hastası Mehmet Türkeş, Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda, 01 YE 565 plakalı otomobiliyle aniden önüne çıkan sokak köpeğine çarptı.

ARAÇLARINDAN İNİP DARBETTİLER

Bunun üzerine 01 AKL 32 plakalı otomobildeki 3 kişi, aracının önünü kestikleri Türkeş'i ve yanındaki İsmail Sefa Bayrakçı'yı darbetti.

KAÇAN ŞÜPHELİLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Mehmet Türkeş ve Bayrakçı, Çukurova Devlet Hastanesinden aldıkları raporla, sokak köpeğine çarptıkları gerekçesiyle kendilerini darbeden ve olay yerinden kaçan şüphelilerden şikayetçi oldu.