AA
Adana'nın Kozan ilçesi girişinde Fatih Çündü yönetimindeki otomobil, yola aniden çıkan köpeğe çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil önce kaldırıma vurdu, ardından takla atarak narenciye bahçesine sürüklendi.
Kazada sürücü Fatih Çündü (39) ile otomobildeki Mustafa Açık (62) ve Muhammet Emre Çündü (11) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hastanede can verdi
Sıkıştığı araçtan kurtarılarak ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Mustafa Açık, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Durumu ağır olan Muhammed Emre Çündü ise Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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