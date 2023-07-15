Adana'da köprüye çıkan bir şahıs kendisini jiletledi Adana'da madde bağımlısı olan bir genç, kendisini jiletleyip ortalığı birbirine kattı. Gün içerisinde ikinci defa köprüye çıktığı öğrenilen şahsa polis müdahale etti.

Madde bağımlılığı gençlerin hayatını karartmaya devam ediyor... Bunun bir örneği ise Adana'da görüldü. Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda İhsan D. isimli bir vatabdaş, kendisine zarar vermeye çalıştı. Madde bağımlısı olduğu öğrenilen şahıs, köprü üzerinde küfürler ederek atlayacağını söyledi. Kollarını jiletledi Bir süre köprü üzerinde duran genç, daha sonra kollarını jiletleyerek kendini yaraladı. Arkasından gizlice yaklaşan polisler, şahsı köprüden aşağı indirdi. Polislere direnen şahıs dini değerlere küfür etmeye başladı. Polis ekipleri de şahsı etkisiz hale getirdi. Tedaviyi kabul etmeyen şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.