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- Adana'da korkuluklara çarpan araç yanarak kullanamaz hale geldi
Adana'da korkuluklara çarpan araç yanarak kullanamaz hale geldi
Adana'da direksiyon hakimiyetini yitiren sürücü demir korkuluklara çarptı. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.
- İHA
- 24.05.2021 - 03:40
Adana’da Seyhan Baraj Gölü üzerindeki köprüden geçerken direksiyon hakimiyetini yitiren sürücü, demir korkuluklara çarparak durabildi.
Kazanın etkisiyle araçta yangın çıktı.
YOLDAN GEÇEN VATANDAŞLAR YARDIM ETTİ
Sürücü A.K yoldan geçen vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı.
Araçta yolcu olan Halim Ş. ise kendi çabalarıyla araçtan çıktı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralı kadın sürücü ve Halim Ş. hastaneye kaldırıldı.
Yaralı kadının vücudunun çeşitli yerleri yanarken durumunun ağır olduğu öğrenildi.
ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Kazada yanan araç kullanamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.