Adana'da korkuluklara çarpan araç yanarak kullanamaz hale geldi

Adana'da direksiyon hakimiyetini yitiren sürücü demir korkuluklara çarptı. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Adana’da Seyhan Baraj Gölü üzerindeki köprüden geçerken direksiyon hakimiyetini yitiren sürücü, demir korkuluklara çarparak durabildi.

Kazanın etkisiyle araçta yangın çıktı.

YOLDAN GEÇEN VATANDAŞLAR YARDIM ETTİ

Sürücü A.K yoldan geçen vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Araçta yolcu olan Halim Ş. ise kendi çabalarıyla araçtan çıktı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralı kadın sürücü ve Halim Ş. hastaneye kaldırıldı.

Yaralı kadının vücudunun çeşitli yerleri yanarken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kazada yanan araç kullanamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.