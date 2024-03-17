Adana'da korkunç kaza! 1 aylık hamile kadın hayatını kaybetti 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan 26 yaşındaki Ceyda Gürler Erkoç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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DHA

15 Mart'ta Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkan 20 araç birbirine çarptı.

Kaza sonrası yol trafiğe kapanırken, diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralanırken ekipler araçlarda sıkışan yaralıları çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

1 aylık hamileydi...

Ağır yaralı olarak Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Ceyda Gürler Erkoç’un 9 ay önce evlendiği, bir aylık hamile olduğu öğrenildi.

Erkoç, doktorların müdahalelerine karşın dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsisinin ardından Erkoç’un cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Erkoç, Buruk Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)