Adana'da koronavirüse yakalanan anne hayatını kaybetti

Memur olduğu öğrenilen 25 yaşındaki Vahide Bozer Yaman, 9 aylık hamileyken koronavirüse yakalandı. Tedaviye cevap vermeyen genç anne, bebeği sezaryenle alındıktan sonra yaşamını yitirdi.

Türkiye ve dünya koronavirüs salgını ile mücadele etmeye devam ediyor.

Salgınla mücadelenin ne büyük silahı aşı olurken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sık sık aşılamanın önemine değiniyor.

Aşı yaptırmayanlar virüsü daha ağır geçirirken, özellikle hamileler etkileniyor. Bu isimlerden birisi olan Vahide Bozar Yaman, hamile olduğu için aşı yaptırmadı.

Gümüşhane SGK İl Müdürlüğü'nde çalışan ve Vahide Bozer, doğum iznine ayrıldı.

Doğum iznine ayrılan 25 yaşındaki anne, Adana'ya gitti. Doğum öncesi Adana'ya giden Yaman, 2 hafta rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı.

9 aylık hamile olan Vahide Yaman'a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

AŞI YAPTIRMAYAN ANNE DAHA FAZLA DAYANAMADI

Adana Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Yaman, durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alındı.

Tedaviye cevap vermeyen Yaman’ın karnındaki erkek bebeği sezaryenle alındı.

Sezaryenin ardından entübe edilen Yaman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bugün memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verilen Yaman’ın, hamileliği nedeniyle aşı yaptırmadığı belirtildi.