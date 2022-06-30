Adana'da koyun hırsızlığı kanlı bitti: 2 ağır yaralı

Koyununu çalarken yakalandığı komşusunu vuran şahıs, karşı tarafın kardeşleri tarafından kurşuna dizildi. 2 yaralı ağır yaralanırken, kardeşlerden 1'i tutuklandı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 28 Haziran günü yaşanan olayda komşu vahşeti çıktı.

İddiaya göre, Yunus Emre Yıldız (18), komşusu Eyüp Atmaca'nın (23) bahçesindeki koyunlardan 2'sini çaldı.

Durumu fark eden Atmaca, koyunlarla sokağa çıkan Yıldız'a bağırdı. Yıldız ise Atmaca'yı pompalı tüfekle göğsünden vurdu.

Ağabeyini kurşunlayan şahsı tüfekle vurdu

Yaralanan Atmaca'nın kardeşleri Celal ile (21) Kadir Atmaca (20), Yıldız'ı kaçarken yakalayıp darbetti. Kadir Atmaca, arbedede yere düşen Yıldız'ı pompalı tüfekle kolundan vurdu. Silah seslerini duyanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İki yaralının da durumu kritik

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Yunus Emre Yıldız ile Eyüp Atmaca, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kardeşler tutuklu, baba serbest

Cinayet Büro Amirliği ekipleri de kavgaya karışan Celal ile Kadir Atmaca ile babaları Mehmet Atmaca'yı (42) gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüpheliler ifadelerinde, koyunlarını çaldığı ve kardeşleri Eyüp Atmaca'yı yaraladığı için Yunus Emre Yıldız'ı dövdüklerini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Celal ile Kadir Atmaca, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Mehmet Atmaca ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.













