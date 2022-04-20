Adana'da küçük çocuğu ezen alkollü sürücü tahliye oldu

Adana'da otomobille çarptığı 14 yaşındaki Muhammet Yurtçu'nun ölümüne, arkadaşının da yaralanmasına neden olan alkollü sürücü Meriç Batuman'ın serbest bırakılmasına ailesinden tepki geldi.

3 Ekim 2021'de Adana'nın Pozantı ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen kazada, aşırı hızlı olduğu öne sürülen 40 yaşındaki Meriç Batuman'ın kullandığı 06 GE 5549 plakalı otomobil, doğum gününü kutlamak için dışarı çıkan Muhammet Yurtçu ile arkadaşı Kaan Solmaz'a çarptı.

14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yurtçu'nun hayatını kaybettiği belirlenirken, Solmaz ise ambulansla hastaneye kaldırdı.

Çarpan sürücü 1.00 promil alkollü çıktı

Olayın ardından gözaltına alınan, 1.00 promil alkollü olduğu belirlenen Meriç Batuman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından Meriç Batuman hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan dava açıldı.

Davanın ilk duruşması Tarsus 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Adana'da otomobil marketten çıkan çocuklara çarptı VİDEO ARŞİV

Alkollü sürücü başka bir araca çarpmamak için manevra yaptığını söyledi

İHA'nın haberine göre duruşmaya, tutuklu sanık Meriç Batuman, Muhammet Yurtçu'nun ailesi kazada yaralanan Kaan Solmaz ile tarafların avukatları katıldı.

Meriç Batuman, ifadesinde, ilçedeki bir restoranda yemek yedikten sonra içki içtiğini, kente dönerken kazanın meydana geldiğini söyledi. Yokuş tırmandığı esnada karşı yönden bir aracın geldiğini gördüğünü belirten Batuman, araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada yolda yürüyenlere çarptığını anlattı. Şok geçirdiği için kaza yerinden uzaklaştığını ancak 500 metre ileride bulunan kavşaktan geri döndüğünü ifade ederek, kaçmak gibi bir kastının olmadığını söyledi.

İyi hal uygulanarak cezası 5 yıl 6 aya indirilip serbest bırakıldı

Mağdur tarafların avukatları, alkollü olduğu için otoyolu kullanmayan sanığın ilçe merkezinden geçen dar yolda makas atarken kazayı gerçekleştirdiğini iddia ederek 'kasten öldürme' suçunun oluştuğunu savundu. Mahkeme heyeti, duruşma sonunda Batuman'ı 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak' suçundan 6 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, sanığa 'iyi hal' uygulayarak cezayı 5 yıl 6 ay 20 güne indirdi, tutukluluk süresini de göz önünde bulundurarak tahliye etti.

Ölen çocuğun ailesi ve vatandaşlar karara tepki gösterdi

Mağdur avukatları karara itiraz etti. Kaada ölen Muhammet Yurtçu’nun annesi Dürdane Yurtçu ve babası Azmi Yurtçu, kaza yerinde vatandaşların katılımıyla basın açıklaması düzenledi.

Annesi Dürdane Yurtçu, kararı kabul etmediklerini belirterek, "İki çocuğa çarpıyor, birini öldürüyor, sadece 6 ay hapis yatması yeterli mi? Bu nasıl adalet" diye tepki gösterdi.