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    Adana'da 'küfür etme' diye uyardığı komşusu tarafından vuruldu

    Emrah Altaş, apartmanda küfürlü konuştuğu için uyardığı komşusu Mehmet Şirin D. tarafından tabancayla bacağından vurularak yaralandı.
    • DHA
    • 30.12.2021 - 05:02
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    Adana'da 'küfür etme' diye uyardığı komşusu tarafından vuruldu

    Merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde, apartmanın 5'inci katında oturan Emrah Altaş(35), iddiaya göre, alt kat komşusu Mehmet Şirin D.'yi(19) diğer komşularıyla küfürlü konuştuğu için uyardı.

    TARTIŞMA BÜYÜDÜ, KOMŞUSUNU BACAĞINDAN  VURDU

    Bunun üzerine Altaş ile Mehmet Şirin D. arasında apartmanın merdivenlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Şirin D., tabancayla ateş ettiği Altaş'ı bacağından yaraladı.

    Adana da küfür etme diye uyardığı komşusu tarafından vuruldu #1

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Mehmet Şirin D. olayın ardından kaçarken, Altaş ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Altaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Polis, kaçan Mehmet Şirin D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

    Adana da küfür etme diye uyardığı komşusu tarafından vuruldu #2

    Adana da küfür etme diye uyardığı komşusu tarafından vuruldu #3

    Adana da küfür etme diye uyardığı komşusu tarafından vuruldu #4

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