Adana'da 'küfür etme' diye uyardığı komşusu tarafından vuruldu

Adana'da 'küfür etme' diye uyardığı komşusu tarafından vuruldu

Emrah Altaş, apartmanda küfürlü konuştuğu için uyardığı komşusu Mehmet Şirin D. tarafından tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde, apartmanın 5'inci katında oturan Emrah Altaş(35), iddiaya göre, alt kat komşusu Mehmet Şirin D.'yi(19) diğer komşularıyla küfürlü konuştuğu için uyardı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ, KOMŞUSUNU BACAĞINDAN VURDU

Bunun üzerine Altaş ile Mehmet Şirin D. arasında apartmanın merdivenlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Şirin D., tabancayla ateş ettiği Altaş'ı bacağından yaraladı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Mehmet Şirin D. olayın ardından kaçarken, Altaş ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Altaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan Mehmet Şirin D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.