Adana'da küfürleşme mevzusu: Çocuğunu kasığından yaraladı, diğer çocuklarını tehdit etti Husumetlisi olduğu ailenin evine silahla saldıran şüpheliler, küçük çocuğu kasığından yaraladı. Saldırdıkları aileyi şikayetlerini geri çekmemeleri halinde diğer çocuklarını vurmakla tehdit etti. Saldırı anları kameralara anbean yansıdı.

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DHA

Adana küfür kavgası silahlı saldırıya döndü.

Yüreğir ilçesi lastikçilik yapan 5 çocuk babası A.K., 2 yıl önce husumetli oldukları ailenin oğlu olan Yasin Yüksel tarafından dövülerek tabancayla yaralandı.

Saldırıda damarları parçalanan A.K.'ye yapay damarlar takıldı.

Tutuklandı

A.K.'nin şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçerek Yasin Yüksel tutuklandı.

A.K. ve eşi H.K.'ye baskı yapan Yüksel'in ailesi, şikayetini geri çekmesi için ölüm tehdidinde bulundu

Küçük çocuk kasığından vuruldu

A.K.'nin şikayetini geri çekmemesi üzerine, yaralama suçundan 7 yıl hapis cezası alan Yüksel'in ailesinden 2 kişi, 7 Ekim 2023'te A.K'nin evine tekrar saldırıda bulundu.

Saldırıda, A.K.'nin 5 çocuğundan ortancası M.K., kasığından yaralandı.

O sırada yanında olan ana H.K. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Ambulansla kaldırılan M.K., tedavisinin ardından taburcu edildi.

Küfürleşme kavgasından dolayı vurdu

H.K.'nin şikayeti üzerine harekete geçen polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi Yasin Yüksel'in ağabeyi Ahmet Yüksel'i gözaltına aldı.

Ahmet Yüksel, ifadesinde, 2 aile arasında küfürleşmeden kaynaklanan husumet olduğunu, daha önce de kavga edildiğini öne sürdü.

Olay günü de kavga edildiğini iddia eden Yüksel, kavga sırasında silahın ateşlendiğini söyledi.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yüksel, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tehdit etti

Olayla ilgili 2 kişinin tutuklanması üzerine ailenin üzerindeki 'Şikayetleri çek' baskısı daha da arttı.

Yasin Yüksel'in 14 yaşındaki başka bir kardeşi, sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda, H.K. ile 5 çocuğunu öldüreceğini söyledi.

Saldırı anları kameralara yansıdı

Bu kez A.K. ve H.K. çiftinin evine giderken, ateş açarak aileyi tehdit eden bir grup, güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

A.K. ve H.K., saldırganların yakalanması için tekrar polise giderek şikayetçi oldu.

"Korkudan çocuklarımla dışarı çıkamıyorum"

Çocuklarının ve kendi can güvenliğinin uzun süre kalmadığını H.K., “Aileme saldıran gençleri anne ve babaları azmettiriyor, telafi şikayetime rağmen bir çözüm olmuyor. 14-15 yaşlarındaki gruplara silah veriyor, üzerimize salıyorlar. Çocuklarımın ve kendi bildiklerinden endişe ediyorum. Eşimi ve çocuğumu vuranlardan şikayetimi geri çekmemi ve evimizi de onlara devretmemizi istiyorlar. Yardım bekliyorum, korkudan çocuklarla dışarı çıkamıyorum. Devletimizden, kurumsaldan yardım istiyorum.” dedi. Polis, saldırı ve tehdit iddiaları ile ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)