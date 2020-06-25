Nehre atlamak için köprüye çıkan adamı vatandaşlar görüp polise haber verdi. Polis son anda vazgeçirdi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Seyhan Viyadüğünde meydana gelen olayda, Bayram D. isimli bir vatandaş intihar etmeye kalkıştı.

Yoldan geçenler, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Seyhan Devriye Grup Amirliği ekipleri intihar girişiminde bulunan Bayram D.'nin yanına gelerek şahsı ikna etme çalışmalarına başladı.

Olay mahalline gönderilen uzlaştırmacı polis memuru ise yaklaşık 1 saat boyunca Bayram D. ile konuşarak ikna etmeye çalıştı.





"KUL HAKKI YEDİM BU NEDENLE İNTİHAR EDECEĞİM"

Viyadükten nehre atlamakta kararlı olan Bayram D. polis ekipleri tarafından yakalanıp demir korkulukların öbür tarafına çekildi. Bayram D. ifadesi alınmak üzere Bağlar Polis Merkezi’ne götürüldü.



Öte yandan, Bayram D.’in polislere "kul hakkı yedim bu nedenle intihar edeceğim" dediği öğrenildi.

Adana'da kul hakkı yedim deyip intihar edecekti VİDEO



