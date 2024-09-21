Adana'da kule vinçteki demir kova işçilerin üzerine düştü: 2 ölü Adana'da bir inşaatta kule vinç halatına bağlı demir kovanın düşmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti.

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İHA

Adana'da bir inşaatta kule vinç halatına bağlı demir kovanın düşmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti.

İşçilerin yakınları olay yerinde feryat edip sinir krizi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde bulunan İnşaatta meydana geldi.

VİNÇE BAĞLI DEMİR KOVAYI YUKARI ÇEKERKEN HALAT KOPTU

İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen kule vinç operatörü, vinçe bağlı demir kovayı yukarı çekerken halat koptu ve kova inşaatta çalışan 41 yaşındaki Tahir Çeri ve 51 yaşındaki Erdal Sağır'ın üzerine düştü.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ VİNÇ OPERATÖRÜ TESLİM OLDU

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Tarih Çeri ve Erdal Sağır'ın hayatını kaybettiğini belirlerken olay yerinden kaçan kule vinç operatörü ise karakola giderek teslim oldu.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayı duyup inşaata gelen Tahir Çeri ve Erdal Sağır'ın yakınları feryat edip sinir krizi geçirdi.

2 işçinin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken polis ekipleri iş kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)