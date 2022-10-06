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    Adana'da kullandığı otobüs gelin arabası oldu

    Adana'da dünya evine giren Gözde Altun ve Savaş Yaşlak, şoför olarak görev yaptıkları Büyükşehir Belediyesinin halk otobüsünü gelin arabası şeklinde süsleyerek düğün salonuna gitti.
    • 06.10.2022 - 21:03
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 21:10
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    Adana'da kullandığı otobüs gelin arabası oldu

    Adana'da belediyenin 5 yıllık şoförü 30 yaşındaki Savaş Yaşlak ile 30 yaşındaki şoför Gözde Altun, 2 sene önce tanıştı.

    Çift, 2 yılın ardından dünya evine girmeye karar verdi. Altun çifti, gelin arabası olarak da tanışmalarına vesile olan belediye otobüsünü kullanmayı tercih etti.

    Belediyenin 5 yıllık şoförü 30 yaşındaki Savaş Yaşlak ile 30 yaşındaki şoför Gözde Altun, 2 sene önce tanıştı.

    Çift, 2 yılın ardından dünya evine girmeye karar verdi. Altun çifti, gelin arabası olarak da tanışmalarına vesile olan belediye otobüsünü kullanmayı tercih etti.

    Gelinliğiyle otobüs kullandı

    Çift, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’dan izin alarak, kullandıkları otobüsü gelin arabası yaptı. Genç çift, süslettikleri otobüsle önce kuaföre ardından fotoğraf çekimine gitti.

    Oradan da çift, konvoy eşliğinde düğün salonuna geçti. Gelinlikle şoför koltuğuna oturan Gözde Altun’u gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    "Eşim de benim gibi şoför olunca bu hayali gerçekleştirmek istedik"

    Otobüs şoförlüğünün çocukluk hayali, otobüsün gelin arabası olmasının da 10 yıllık hayali olduğunu söyleyen Gözde Altun, “Benim bu hayalimi gerçekleştiren iş arkadaşlarım olmuştu. Eşim de benim gibi şoför olunca bu hayali gerçekleştirmek istedik. Ayrıca otobüs sürmek benim çocukluk hayalimdi. Bunu gerçekleştirince otobüsü gelin arabası yapmak istedik” diye konuştu.

    Adana'da kullandığı otobüs gelin arabası oldu VİDEO

    Adana da kullandığı otobüs gelin arabası oldu #1

    Adana da kullandığı otobüs gelin arabası oldu #2

    Adana da kullandığı otobüs gelin arabası oldu #3

    Adana da kullandığı otobüs gelin arabası oldu #4


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