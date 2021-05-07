tam kapanmaya rağmen evlerde bir araya gelerek kumar oynayan şahıslara yönelik operasyonda polis kapıları koçbaşıyla açıp içeri girdi. Aynı adreste bir kişinin de uyuyor numarası yapması dikkat çekti.

Adana’da Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri tam kapanmayla birlikte sokağa çıkamayan vatandaşların evleri kumarhaneye çevirdiği ya da kumarhanelerde yatıp kalktığını saptadı.

Polis bu tespitin üzerine harekete geçip kumar oynanan yerlere baskın yaptı. Ancak polisin kapıyı çalmasına rağmen kimse yokmuş numarası yapan vatandaşlar kapıyı bir türlü açmadı.

POLİS KAPIYI KIRDI

Polis bu nedenle kumar oynanan ev ve kahvehanelerin kapılarını koçbaşlarıyla kırıp içeri girdi.

Polis içeri girdiğinde kumar oynandığını tespit etti.

Adana'da kumar evlerine koçbaşıyla baskın VİDEO

MERDİVEN ALTINDA GİZLENİP, UYUYOR NUMARASI YAPTI

Baskında bir iş yerinin kapısını koçbaşıyla kırarak giren ekipler, içerideki bazı kişilerin merdiven altında saklandıklarını ve gizli geçitten kaçmaya çalıştıklarını belirledi. Aynı adreste bir kişinin uyuyor numarası yaptığı görüldü.

22 ADRESTE 277 KİŞİYE CEZA YAĞDI

22 adrese baskın yapan polis, 22 kişiye kumar oynatmaktan adli işlem başlattı.

277 kişiye pandemi tedbirlerine aykırı hareket etmek ve kumar oynamaktan 783 bin 874 lira para cezası uygulandı.

Yapılan aramalarda çok sayıda poker pulu, poker masası, kumar kağıdı ve 14 bin 470 lira para ele geçirildi. Söz konusu adresler mühürlendi.