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Adana'da kumar masasında kavga: 1 ölü

Adana'da kumar masasında kavga: 1 ölü

Kumar masasında çıkan kavgada bir kişi tabancayla vuruldu. Yaralı adamı oğlu hastaneye götürürken, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.