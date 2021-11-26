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    Adana'da kumar masasında kavga: 1 ölü

    Kumar masasında çıkan kavgada bir kişi tabancayla vuruldu. Yaralı adamı oğlu hastaneye götürürken, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • İHA
    • 26.11.2021 - 09:19
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    Adana'da kumar masasında kavga: 1 ölü

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde bulunan kumar oynatıldığı değerlendirilen bir apartman dairesinde Mazlum Ağarman (51), birlikte kumar oynadığı boksör lakaplı A.Z ile tartışmaya başladı.

    Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında boksör lakaplı A.Z yanında bulunan tabanca ile Mazlum Ağarman’a ateş açarak yaraladı.

    Olayı gerçekleştiren şüpheli ardından taksiye binerek kaçtı.

    YARALI BABASINI AMBULANSA BİNDİRDİ

    Kanlar içerisinde yere yığılan Mazlum Ağarman yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

    Özel Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Ağarman ambulansa bindirilerek Seyhan Devlet Hastanesine sevk oldu.

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    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Ağarman ambulansa bindirildiği sırada oğlu gözyaşlarına boğuldu. Ağarman kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesine yaşamını yitirdi.

    Ağarman’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken yakan şüpheliyi yakalama çalışması başlatıldı.

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