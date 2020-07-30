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- Adana'da kurban pazarında yer kavgası: 2 ağır yaralı
Adana'da kurban pazarında yer kavgası: 2 ağır yaralı
Kurbanlık satışı yapan kişiler arasındaki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralanırken, durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
- AA
- 30.07.2020 - 10:05
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde kurbanlık satışı yapılan yerde, Mehmet D. ve kardeşi Talip D. ile Feyzi O. ve 3 oğlu arasında yer nedeniyle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında Mehmet D. ve Talip D. bıçaklanarak yaralandı.
DURUMLARI AĞIR
Yaralılar, çevredekiler tarafından özel araçla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Feyzi O. ve 3 oğlunu gözaltına aldı.
Ameliyata alınan yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi.