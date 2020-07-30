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    Adana'da kurban pazarında yer kavgası: 2 ağır yaralı

    Kurbanlık satışı yapan kişiler arasındaki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralanırken, durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
    • AA
    • 30.07.2020 - 10:05
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    Adana'da kurban pazarında yer kavgası: 2 ağır yaralı

    Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde kurbanlık satışı yapılan yerde, Mehmet D. ve kardeşi Talip D. ile Feyzi O. ve 3 oğlu arasında yer nedeniyle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

    Kavga sırasında Mehmet D. ve Talip D. bıçaklanarak yaralandı.

    DURUMLARI AĞIR

    Yaralılar, çevredekiler tarafından özel araçla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Feyzi O. ve 3 oğlunu gözaltına aldı.

    Ameliyata alınan yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi.

    Adana'da kurban pazarında yer kavgası: 2 ağır yaralı #1

    Adana'da kurban pazarında yer kavgası: 2 ağır yaralı #2

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