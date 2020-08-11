Adana'da kuyumcu soygunu: Kuyumcuyu göğsünden vurdular

Biri kadın kılığında olmak üzere müşteri kılığında kuyumcuya giren 2 erkek şüpheli, iş yeri sahibini yaralayarak altınları alıp kaçtı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Yolu üzerindeki bir kuyumcuya, biri kadın kılığına girmiş 2 erkek, müşteri gibi girdi.

Ardından şüphelilerden biri yanında getirdiği tabancayı çıkararak, kuyumcu Osman B.’yi etkisiz hale getirmek istedi.

KUYUMCUYU GÖĞSÜNDEN VURDULAR

Osman B., direnince çıkan arbedede tabancayla ayağından, bıçakla da göğsünden yaralandı. Kuyumcunun kapısına da ateş eden şüpheliler, aldıkları altınlarla kaçtı.

KUYUMCU AĞIR YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Yaralı Osman B., sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

KAMERALAR İNCELENDİ

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi için güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Ayağından ve göğsünden yaralanan Osman B.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.













