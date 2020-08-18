Adana'da kuyumcu soygununda çalınan altınlar bulundu

Kadın kılığındaki iki hırsızın müşteri gibi girdikleri kuyumcudan çaldıkları bir miktar altın, saklandıkları evin bahçesinde gömülü bulundu.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde bulunan kuyumcuya kadın kılığında giren 2 kişi, iş yeri sahibi Osman B.’yi tabancayla vurarak, yanlarında getirdikleri kadın çantasına bir miktar altın doldurup, kayıplara karışmıştı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çevre esnafın ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmiş, yaralı Osman B. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Adana'daki kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı

150’YE YAKIN KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp ve Cinayet büro amirliklerine bağlı ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, bölgedeki 150’ye yakın güvenlik kamerası görüntüsü incelemeye alındı.

Ekipler, olayın yaşandığı saatlerde kuyumcunun bulunduğu sokağa giren-çıkan şüpheli profiline uyan kişileri araştırdı.

KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

Ekipler, olay öncesi Hakan Ü. (21) ile F.B.’nin (18) sokağın boşalmasını beklediklerini, daha sonra da soygunu gerçekleştiren şüphelilere telefonla haber verdiklerini belirledi. Soygunu gerçekleştiren şüphelilerin ise Samet Uçak ile Abdullah K. olduğu saptandı.

SOYGUNDAN ÖNCE HAZIRLANDILAR

Şüphelilerin olay günü kuyumcuya yakın bir metruk binada bir süre bekleyip hazırlık yaptıkları, gözcülerin çevrenin soygun için uygun olduğunu bildirmesi üzerine olayı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

Soygun sırasında şüphelilerin, bir miktar altını aldıktan sonra kasa içerisinde bulunan çorap içerisindeki metal paraları altın lira sanıp aldıkları, bunun yeterli geldiği düşüncesi üzerine kuyumcudan çıktıkları öne sürüldü.

KİRALADIKLARI EVDE SAKLANDILAR

Soygunun ardından şüphelilerin, F.B.’nin ailesine ait olduğu öğrenilen Kiremithane Mahallesi’ndeki evde buluştukları, daha sonra da Samet Uçak'ın babası H.U. (44) ile annesi S.U.'nun (42) Kozan ilçesine bağlı Şevkiye Mahallesi’nde kiraladıkları eve gittikleri belirlendi.

Kozan’da soygunculara Samet Uçak'ın kuzeni A.G.’nin (17) yardım ettiği, bir miktar altını bozdurdukları tespit edildi.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, Özel Harekat polisinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, soygunu gerçekleştiren Samet Uçak, gözcüler Hakan Ünver ve F.B. ile soyguna yardım ettikleri öne sürülen H.U., S.U., A.G. ve şüphelileri Kozan’a götüren taksici H.K. (26) yakalandı.

BİLEZİKLER BAHÇEDE GÖMÜLÜ BULUNDU

Polis, soyguncuların saklandıkları evde yaptığı aramalarda bahçeye gömülü yaklaşık 400 gram gelen 30 bilezik, 1 altın kolye başlığı ve evdeki koltuğun altına kuyumcu Osman B.’ye ait tabancayı ele geçirdi.

Aramalarda ayrıca, 300 lirası bozuk olmak üzere toplam 3 bin 470 lira para da bulundu.

"YAKALANMAMAK İÇİN KADIN KILIĞINA GİRDİK"

Şüphelilerden Samet Uçak'ın ifadesinde, “Yakalanmamak için kadın kılığına girdik. Yüzümüzü gizlemek için de pazardan maske aldık. Ara sokaklara yakın ve kaçmanın kolay olduğu için bu kuyumcuyu seçtik.” dediği belirtildi.

2 ŞAHIS TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Samet Uçak ile Hakan Ünver tutuklandı, gözcülük yaptığı iddia edilen F.B., şüphelilerin kaçmasına ve saklanmalarına yardım ettikleri öne sürülen H.U., S.U., A.G. ve H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soygunu gerçekleştiren iki şüpheliden Abdullah K.’yi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.