İçerisinde 18 kilo altın bulunan kasayı pürmüzle delmeye çalışırken yakayı ele veren hırsızların yakalanma anı ortaya çıktı.

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Atatürk Caddesi’ndeki bir kuyumcunun alarmının çaldığı ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, iş yerinin kepenginin yarı açık olduğunu tespit etti.

Önlem alan polis, şüphelilerin içeride olabileceği ihtimali üzerine takviye ekip istedi.

İKİ HIRSIZ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Kısa sürede bölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerine baskın yaptı. Kuyumcuya giren polis, iki şüpheliyi saklanırken yakaladı. Hırsızlık suçundan çok sayıda kayıtları olduğu tespit edilen şüpheliler Mustafa O. (34) ile Emrullah G. (21), emniyete götürüldü.

18 KİLO ALTIN BULUNAN KASAYI DELMEYE ÇALIŞTILAR

Şüphelilerin, olay günü kepengini kırarak girdikleri kuyumcudaki içerisinde yaklaşık 18 kilo altın olan çelik kasayı, oksijen tüpüne bağladıkları pürmüzle delmeye çalıştıkları belirlendi. Kuyumcuya girdiklerinde alarmı etkisiz hale getirmeye çalışan şüphelilerin, başarılı olamayınca yakayı ele verdikleri öğrenildi.

Adana'da kuyumcuya giren hırsızlara suçüstü ViDEO

AYNI YÖNTEMLE BİRÇOK HIRSIZLIK

Suçüstü yakalanan şüphelilerin İstanbul, Antalya, Mersin’de de aynı yöntemle çok sayıda kasayı açtıkları, yakalanıp, tutuklandıkları bildirildi. Geçen ay cezaevinden çıktıkları belirlenen şüphelilerin, ifadelerinde, “Sürekli cezaevine girip çıktığımız için işimiz yok.” diyerek, kendilerini savundukları öne sürüldü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER ​

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa O. ile Emrullah G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

YAKALANMA ANLARI KAMERADA

Öte yandan, hırsızların yakayı ele verdikleri anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.