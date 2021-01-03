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    Adana'da kuyumcuya giren iki hırsız suçüstü yakalandı

    Güvenlik kamerasının kablolarını kesen ve oksijen kaynağıyla kasayı açmaya çalıştıkları belirlenen 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü.
    • AA
    • 03.01.2021 - 08:53
    • Güncelleme : 03.01.2021 - 09:21
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    Adana'da kuyumcuya giren iki hırsız suçüstü yakalandı

    Adana’nın Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir kuyumcunun alarmının çaldığı ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi.

    POLİS GELDİĞİNDE KEPENK AÇIKTI

    Olay yerine ulaşan polis, iş yerinin elektronik kepenginin kısmen açık olduğunu tespit edince şüphelilerin içeride olma ihtimaline karşın takviye ekip isteyerek tedbir aldı.

    Kuyumcuya giren polis ekipleri, iki şüpheliyi saklanırken yakaladı.

    OKSİJEN KAYNAĞI İLE KASAYI AÇMAYA ÇALIŞTILAR

    Şüphelilerin güvenlik kamerasının kablolarını kestikleri ve oksijen kaynağıyla kasayı açmaya çalıştıkları belirlendi.

    Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

    Adana'da kuyumcuya giren iki hırsız suçüstü yakalandı ViDEO

    Adana da kuyumcuya giren iki hırsız suçüstü yakalandı #1

    Adana da kuyumcuya giren iki hırsız suçüstü yakalandı #2

    Adana da kuyumcuya giren iki hırsız suçüstü yakalandı #3

    Adana da kuyumcuya giren iki hırsız suçüstü yakalandı #4

    Adana da kuyumcuya giren iki hırsız suçüstü yakalandı #5

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