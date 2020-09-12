Adana'da kuyumcuyu soyan arkadaşlarına paten ve elbise getiren şahıs ortaya çıktı

Kuyumcudan 5 altın yüzük ile kaçan 3 şüpheliden biri, giydiği turuncu ayakkabı sayesinde yakalandı. Suç ortaklarının, şahıslara hızlı kaçmaları için paten getirdiği ortaya çıktı.

7 Eylül günü, Adana'nın Seyhan ilçesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde maskeli ve eldivenli 2 şüpheli, Yaşar Çetinkaya'ya ait kuyumcuya girip, 'Bu bir soygundur' diye bağırdı.

İkili, kendilerine direnen kuyumcu Yaşar Çetinkaya'yı silah tehdidiyle etkisiz hale getirdi. Ardından da tabancanın kabzasıyla camını kırdıkları tezgahtan 5 altın yüzük alıp, kaçtı.

Çocuklarıyla kuyumcuda olan bazı kadın müşterilerin gözyaşı döktüğü soygun, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

PATENLE GELDİ

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, ilk olarak soyguncuların kaçarken attıkları maskeler ile eldivenleri buldu. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polisler, şüphelilerin aynı mahallede yaşadığı ihtimali üzerine yoğunlaştı.

Kuyumcu soyan arkadaşları hızlı kaçsın diye paten götürdü VİDEO



Görüntülerden Ali Poyraz olduğu saptanan şüphelinin ayakkabısının tabanının turuncu renkli olduğu, Hakan Özer olduğu belirlenen bir başka şüphelinin de olay yeri yakınına patenle gelip, ara sokakta elinde kıyafetler ile beklediği tespit edildi.

KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRİP EVE GİTTİLER

Yine görüntülerden soygunu gerçekleştiren 2 şüphelinin akraba Alahattin Poyraz ve Ali Poyraz olduğu, Hakan Özer'in de yardımda bulunduğu saptandı. 3 şüphelinin kıyafetlerini değiştirip, evlerine gittiği ortaya çıktı.

TUTUKLANDILAR

Olay günü bir başka kuyumcuyu soymaktan son anda vazgeçtikleri de belirlenen şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Ali Poyraz, turuncu tabanlı spor ayakkabısıyla yakalandı. Soygun planını parkta yaptıklarını anlatarak, suçlarını itiraf eden Alahattin Poyraz, Ali Poyraz ve Hakan Özer sevk edildikleri adliyede tutuklandı.