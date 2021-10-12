Adana'da kuzeni, Hatice'yi selfie çekerken düşünce kurtarmaya çalıştı

Selfie çektikleri sırada uçurumdan 50 metre aşağı düşen Hatice vefat ederken, genç kızla birlikte düşen kuzeninin de onu kurtarmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Dün saat 17.30 sıralarında Adana'nın Karaisalı ilçesi Haçkırı Mahallesi'ndeki tarihi Varda Köprüsü yakınında Hatice Nur Karabulut ve kuzeni Mazlum Sözeri, manzarayla selfie çekmek için bölgedeki uçurumun kenarına yaklaştı.

Bu sırada Karabulut, dengesini kaybetti.

Mazlum Sözeri, kuzenini tutmak için hamle yaptı. Ancak hem Karabulut hem de Sözeri, yaklaşık 50 metre yükseklikten düştü.

GENÇ KIZ, HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Vinç yardımıyla iki kuzeni bulundukları yerden çıkartan ekipler, Hatice Nur Karabulut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

KUZEN TEDAVİYE ALINDI

Mazlum Sözeri ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Karabulut'un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Aşçılık mezunu Karabulut'un, kısa süre önce kentteki bir restoranda şef olarak işe başladığı, İspanya'dan gelen kuzeni Sözeri'yi gezdirmek için Varda Köprüsü'ne gittikleri belirtildi. Hatice Nur Karabulut'un dengesini kaybettiği, Sözeri'nin ise onu tutmaya çalışırken birlikte düştükleri belirlendi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Sözeri'nin, hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Hatice Nur Karabulut'un cenazesi, Kabasakal Mezarlığı'nda defnedilecek.

































