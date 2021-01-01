Tartıştığı kuzenini pompalı tüfekle öldüren zanlı adliyeye sevk edilirken, "Hak eden hakkını aldı" diye bağırdı.

Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde, Antalya’da çalışan ve yılbaşı iznine gelen Gökhan Y. ile kuzeni Ramazan Y. arasında tartışma çıktı.

Tartışma bir süre sonra tüfekli kavgaya dönüştü.

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Ramazan Y. tarafından vurulan 25 yaşındaki Gökhan Y., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan da Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olaydan bir süre sonra yakalandı.

"HAK EDEN HAKKINI ALDI"

Zanlının, ifadesinde "Namus meselesi yüzünden öldürdüm." dediği öne sürüldü. Ramazan Y.'nin, adliyeye getirildiği sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına “Hak eden hakkını aldı.” diye bağırması ise dikkat çekti.

Adana'da kuzenini öldüren zanlı: Hak eden hakkını aldı