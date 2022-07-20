Kimliği belirsiz kişiler, taksi sürücüsü Ferhat S.'nin yanında bulunan kadın arkadaşına laf attı. Yaşanan durum sonrasında çıkan kavgada şoför, bıçaklanarak ağır yaralandı.

Adana'nın Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki kameriyeye gelen taksi şoförü Ferhat S., biri kadın 3 arkadaşıyla oturup alkol alarak sohbet etmeye başladı.

Bu sırada birkaç metre uzaklıktaki başka bir kameriyede oturan bir grup, iddiaya göre Ferhat S.'nin arkadaş grubundaki kadına laf attı.

Laf atma meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Taksi sürücüsü bıçaklandı

Laf atan gruptaki kimliği belirsiz kişi, kavga sırasında Ferhat S.'yi sırtından bıçakladı.

Adana'da laf atma kavgasının sonu hastanede bitti VİDEO



Yaralanan adamın durumu kritik

Şüpheli ve arkadaşları, olayın ardından kaçtı. Yaralı halde taksisine yönelen Ferhat S., araç kullanacak durumda olmayınca başka bir meslektaşı tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Ağır yaralanan ve çok kan kaybeden Ferhat S.'nin hayati tehlikesi devam ederken taksi sürücüsü ameliyata alındı.

Şoruşturma sürüyor

DHA'nın haberine göre; şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

















