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    Adana'da laf atma kavgasının sonu hastanede bitti

    Kimliği belirsiz kişiler, taksi sürücüsü Ferhat S.'nin yanında bulunan kadın arkadaşına laf attı. Yaşanan durum sonrasında çıkan kavgada şoför, bıçaklanarak ağır yaralandı.
    • 20.07.2022 - 09:02
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 09:24
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    Adana'da laf atma kavgasının sonu hastanede bitti

    Adana'nın Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki kameriyeye gelen taksi şoförü Ferhat S., biri kadın 3 arkadaşıyla oturup alkol alarak sohbet etmeye başladı.

    Bu sırada birkaç metre uzaklıktaki başka bir kameriyede oturan bir grup, iddiaya göre Ferhat S.'nin arkadaş grubundaki kadına laf attı.

    Laf atma meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Taksi sürücüsü bıçaklandı

    Laf atan gruptaki kimliği belirsiz kişi, kavga sırasında Ferhat S.'yi sırtından bıçakladı.

    Adana'da laf atma kavgasının sonu hastanede bitti VİDEO

    Yaralanan adamın durumu kritik

    Şüpheli ve arkadaşları, olayın ardından kaçtı. Yaralı halde taksisine yönelen Ferhat S., araç kullanacak durumda olmayınca başka bir meslektaşı tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    Ağır yaralanan ve çok kan kaybeden Ferhat S.'nin hayati tehlikesi devam ederken taksi sürücüsü ameliyata alındı.

    Şoruşturma sürüyor

    DHA'nın haberine göre; şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

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