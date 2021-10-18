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Adana’da, levye ile kapıları açıp hırsızlık yapan 2 kadın yakalandı

Adana’da, levye ile kapıları açıp hırsızlık yapan 2 kadın yakalandı

Kapıları levye ile açıp, 1 haftada 9 ev ve 1 iş yerinden 350 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 50 bin lira çalan 2 kız kardeş yakalandı.