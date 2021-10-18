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    Adana’da, levye ile kapıları açıp hırsızlık yapan 2 kadın yakalandı

    Kapıları levye ile açıp, 1 haftada 9 ev ve 1 iş yerinden 350 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 50 bin lira çalan 2 kız kardeş yakalandı.
    • İHA
    • 18.10.2021 - 10:41
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 10:54
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    Adana’da, levye ile kapıları açıp hırsızlık yapan 2 kadın yakalandı

    Osmaniye’den Adana’ya gelip girdikleri apartmanlardaki daireleri adres sorma bahanesiyle kontrol ettikten sonra hırsızlık yapan şebeke, İm Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi.

    Dairelerin kapılarını çalıp evde kimsenin olmadığını anlayınca levye kapıları açan şüphelilerin, son 1 hafta içerisinde aynı yöntem ile 9 ev ve 1 iş yerinden 350 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 50 bin lira çaldıkları belirlendi.

    KAMERAYA YANSIDI

    Öte yandan Elvan Ç. ile yanındakilerin, hırsızlık amaçlı bir apartmana girme anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Adana’da, levye ile kapıları açıp hırsızlık yapan 2 kadın yakalandı VİDEO

    OTOGARDA YAKALANDILAR

    Kimlikleri belirlenen şüpheliler, adım adım takibe alındı.

    Adana’da, levye ile kapıları açıp hırsızlık yapan 2 kadın yakalandı #1

    Adana’da, levye ile kapıları açıp hırsızlık yapan 2 kadın yakalandı #2

    Adana’da, levye ile kapıları açıp hırsızlık yapan 2 kadın yakalandı #3

    Elvan Ç. (18) ile kardeşi M.Ç.’nin (15) kentten ayrılmak üzere otogara gittiğini belirlendi. Hırsızlık zanlısı kardeşler, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

    SUÇLAMALARI REDDETTİ

    Elvan Ç.’nin, ifadesinde, suçlamaları reddettiği ve hırsızlık olaylarını kendisinin gerçekleştirmediğini öne sürdüğü öğrenildi.

    SERBEST BIRAKILDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Elvan Ç. tutuklanırken, kardeşi M.Ç. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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