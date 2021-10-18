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- Adana’da, levye ile kapıları açıp hırsızlık yapan 2 kadın yakalandı
Adana’da, levye ile kapıları açıp hırsızlık yapan 2 kadın yakalandı
- İHA
- 18.10.2021 - 10:41
- Güncelleme : 18.10.2021 - 10:54
Osmaniye’den Adana’ya gelip girdikleri apartmanlardaki daireleri adres sorma bahanesiyle kontrol ettikten sonra hırsızlık yapan şebeke, İm Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi.
Dairelerin kapılarını çalıp evde kimsenin olmadığını anlayınca levye kapıları açan şüphelilerin, son 1 hafta içerisinde aynı yöntem ile 9 ev ve 1 iş yerinden 350 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 50 bin lira çaldıkları belirlendi.
KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan Elvan Ç. ile yanındakilerin, hırsızlık amaçlı bir apartmana girme anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Adana’da, levye ile kapıları açıp hırsızlık yapan 2 kadın yakalandı VİDEO
OTOGARDA YAKALANDILAR
Kimlikleri belirlenen şüpheliler, adım adım takibe alındı.
Elvan Ç. (18) ile kardeşi M.Ç.’nin (15) kentten ayrılmak üzere otogara gittiğini belirlendi. Hırsızlık zanlısı kardeşler, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Elvan Ç.’nin, ifadesinde, suçlamaları reddettiği ve hırsızlık olaylarını kendisinin gerçekleştirmediğini öne sürdüğü öğrenildi.
SERBEST BIRAKILDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Elvan Ç. tutuklanırken, kardeşi M.Ç. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.