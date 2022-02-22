Adana'da lise öğrencisini öldüren platonik aşık tutuklandı

Sevdiği kızın yanında gördüğü erkek arkadaşını hançerle katleden 17 yaşındaki A.S.Y., emniyetteki ifadesinde kıskançlık krizine girdiğini söyledi. Saldırgan, cezaevine gönderildi.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde dolaşan A.S.Y. (17), eğitim gördüğü imam hatip lisesinden çıkan Muhammet Yasir Yücel (17), kız arkadaşı E.Y. ve arkadaşı E.T.'nin önünü kesmişti.

E.Y.'ye platonik aşk beslediği öne sürülen A.Y., tartıştığı Yasir Yücel'i hançerle öldürmüştü.

Çevredekiler tarafından yakalanan A.S.Y., polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Bugün ise A.S.Y.’nin ifadesi ortaya çıktı.

"BAŞKASIYLA GÖRÜNCE KISKANDIM"

E.Y. ile geçmiş dönemlerde ilişki yaşadıklarını iddia eden A.S.Y.'nin, "Bir süre sevgili olduktan sonra ayrıldık. Olay günü de başka biriyle görünce kıskançlık krizine girdim." dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"BENDEN CAN PAREMİ ALDILAR"

Cinayete kurban giden Muhammet Yasir Yücel'in gözyaşları içinde konuşan acılı babası Mehmet Yücel, "Kuzumu, yavrumu aldılar. Gereken neyse yapılsın. Eğer adalet varsa, adalet konuşsun. Evladıma kıyana en ağır cezayı versinler. Ne demekmiş cana kıymak, ne demek beni hayatımdan koparmak. Yeşil gözlü, sırma saçlı can paremi aldılar. Ben onsuz nasıl yaşayacağım O ilk göz ağrımdı. 17 yaşında fidanımdı. Beni bitirdi, Allah da onu bitirsin." ifadelerini kullanmıştı.

Adana'da platonik aşk cinayeti