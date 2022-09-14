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    Adana'da liseli gençlerin kavgası kamerada

    Okul çıkışında tekme tokat birbirine giren gençlerin o anları, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
    • 14.09.2022 - 11:54
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 12:07
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    Adana'da liseli gençlerin kavgası kamerada

    Liseli gençler okul çıkışı yumruklu kavga başlattı...

    Adana'nın Sarıçam ilçesinde lise öğrencisi D.G., okulda bir öğrenciyle sözlü tartışma yaşadı.

    Tartışmayı ağabeyine haber verdi

    "Neden bakıyorsun?" tartışması, diğer öğrencilerin araya girmesiyle son buldu.

    Durumu ağabeyine haber veren D.G., okul çıkışı arkadaşlarıyla birlikte tartıştığı genci bekledi.

    Adana da liseli gençlerin kavgası kamerada #1

    Tekme ve yumruklar havada uçuştu

    Olayı okul çıkışına da taşıyan öfkeli öğrenci ve ağabeyi, genç çocuğun önünü kesti.

    Burada devam eden tartışmanın ardından tansiyon yükseldi ve taraflar tekme ve yumruklarla kavga etmeye başladı.

    Adana'da liseli gençlerin kavgası kamerada VİDEO

    O anlar kaydedildi

    Olay, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    İHA'nın aktarımına göre; görüntülerde B.G.’nin, yerde yatan öğrenciye öldüresiye tekme ve yumruk attığı görüldü.

    Adana da liseli gençlerin kavgası kamerada #2

    Adana da liseli gençlerin kavgası kamerada #3

    Adana da liseli gençlerin kavgası kamerada #4

    Adana da liseli gençlerin kavgası kamerada #5


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