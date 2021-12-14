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Adana'da LPG'li araç patladı
Çukurova ilçesinde çalıştırılan LPG'li otomobil patladı. Alevler içerisinde kalan otomobilde yaralanan şoför ise hastaneye kaldırıldı.
- AA
- 14.12.2021 - 18:39
- Güncelleme : 14.12.2021 - 18:41
Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşayan Merih Gürhani, Şehitler Bulvarı üzerinde 01 NG 390 plakalı otomobilini çalıştırdı.
OTOMOBİL PATLADI
Bu esnada LPG'li otomobilde meydana gelen patlamada, Merih Gürhani yaralandı.
Adana'da LPG'li araç patladı VİDEO
HASTANEYE KALDIRILDI
Alevler içerisinde yanan otomobilinden inen Gürhani, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına aldı.
KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR
Yaşanan patlamanın ise araçtaki gaz sıkışmasından kaynaklandığı düşünülüyor.