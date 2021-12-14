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    Adana'da LPG'li araç patladı

    Çukurova ilçesinde çalıştırılan LPG'li otomobil patladı. Alevler içerisinde kalan otomobilde yaralanan şoför ise hastaneye kaldırıldı.
    • AA
    • 14.12.2021 - 18:39
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 18:41
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    Adana'da LPG'li araç patladı

    Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşayan Merih Gürhani, Şehitler Bulvarı üzerinde 01 NG 390 plakalı otomobilini çalıştırdı.

    OTOMOBİL PATLADI

    Bu esnada LPG'li otomobilde meydana gelen patlamada, Merih Gürhani yaralandı.

    Adana'da LPG'li araç patladı VİDEO


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    HASTANEYE KALDIRILDI

    Alevler içerisinde yanan otomobilinden inen Gürhani, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına aldı.

    KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

    Yaşanan patlamanın ise araçtaki gaz sıkışmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

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